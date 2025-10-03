Ladri al Centro Agroalimentare di Salerno. Scassinate 13 attività commerciali, ingenti i danni. Il commento del sindaco

03/10/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Una banda di ladri di 8-10 persone ieri sera intorno alle 23 ha fatto irruzione all’interno del Centro Agroalimentare di Salerno.
Vestiti di nero, con cappuccio e volto travisato, armati di bastoni, sono entrati all’interno della struttura indisturbati ma sono stati notati da un dipendente comunale che ha allertato il 112. 
I ladri, scoperti, sono scappati a piedi attraverso l’area di cantiere della zona ittica fino alla Tangenziale, svincolo Zona Industriale, che hanno utilizzato come via di fuga per allontanarsi rapidamente. 
La banda però ha avuto il tempo di scassinare le saracinesche di 13 attività portando via quello che si poteva, soldi ma anche computer.
Sul posto la Polizia Scientifica che ha acquisito le immagini di videosorveglianza.
In diretta a Radio Alfa, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ha commentato l’episodio 
furto centro agroalimentare
