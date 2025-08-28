Ladri in casa nel giorno del matrimonio, accade a Capaccio-Paestum

Uno spiacevole episodio ha segnato la giornata di una coppia nel giorno del loro matrimonio.
È accaduto ieri a Capaccio-Paestum dove gli sposi, durante i festeggiamenti, hanno notato che le telecamere della loro abitazione erano state scollegate. Preoccupati per l’accaduto si sono recati sul posto scoprendo che erano stati derubati.
I ladri, infatti, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono entrati in casa portando via diversi beni di valore.
Indagano i carabinieri.
