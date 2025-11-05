Ladri a casa di un anziano lo immobilizzano mentre dorme, indagini ad Aquara

Paura per un anziano signore che vive da solo ad Aquara. Ieri notte, tre malviventi sono entrati nella sua abitazione per compiere un furto. Hanno forzato la porta d’ingresso e hanno immobilizzato l’anziano mentre dormiva nella sua camera da letto. Mentre un malvivente lo bloccava gli altri due arraffavano soldi e altri oggetti di valore in casa. Hanno anche sradicato da un muro un armadietto blindato. Poi sono fuggiti via.
Il proprietario di casa subito dopo si è recato nella locale caserma dei carabinieri per denunciare quanto accaduto. Le modalità del furto hanno destato non poca preoccupazione nella comunità locale.
Un altro furto è stato messo a segno in un’abitazione con all’interno i proprietari, che non si sono accorti della presenza dei ladri, nella frazione Tempalta di Roccadaspide, non molto distante da Aquara.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.