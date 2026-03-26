La dieta mediterranea fa bene alcuore e al cervello. Nuovo studio di ricercatori californiani

26/03/2026 Primo Piano Nessun commento
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La dieta mediterranea potrebbe potenziare i segnali mitocondriali legati alla salute del cuore e soprattutto del cervello.
Un’ipotesi lanciata da un recente studio condotto dai ricercatori della USC Leonard Davis School of Gerontology di Los Angeles guidati dal professore Roberto Vicinanza, gerontologo di origine proprio salernitana.
In sostanza, secondo gli scienziati americani, seguire scrupolosamente i dettami dello stile mediterraneo, farebbe aumentare due proteine che sono una barriera contro le malattie cardiovascolari e soprattutto contro la neurodegenerazione.
Nei prossimi giorni, nel Cilento, arriveranno 14 ricercatori che, in loro, saranno accolti da Giovanna Voria, ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel mondo. 

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dieta mediterranea
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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