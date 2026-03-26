La dieta mediterranea fa bene alcuore e al cervello. Nuovo studio di ricercatori californiani

La dieta mediterranea potrebbe potenziare i segnali mitocondriali legati alla salute del cuore e soprattutto del cervello.
Un’ipotesi lanciata da un recente studio condotto dai ricercatori della USC Leonard Davis School of Gerontology di Los Angeles guidati dal professore Roberto Vicinanza, gerontologo di origine proprio salernitana.
In sostanza, secondo gli scienziati americani, seguire scrupolosamente i dettami dello stile mediterraneo, farebbe aumentare due proteine che sono una barriera contro le malattie cardiovascolari e soprattutto contro la neurodegenerazione.
Nei prossimi giorni, nel Cilento, arriveranno 14 ricercatori che, in loro, saranno accolti da Giovanna Voria, ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel mondo.
Ascolta
dieta mediterranea
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.