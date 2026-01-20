La Comunità Montana Vallo di Diano propone una DMO (Destination Management Organization) per le Aree Interne del salernitano.

Al via l’iniziativa che intende condividere una visione nuova del turismo in un’area vasta della Provincia di Salerno che mette insieme 63 Comuni; tre Comunità Montane; 160mila abitanti. Una nuova visione per superare il modello di promozione della destinazione turistica per piccole aree. È un modello nuovo di valorizzazione del territorio attraverso una strategia di marketing della destinazione che impegnerà un’organizzazione che agisce come forza visibile nel panorama turistico complessivo. È questa l’idea alla quale sta lavorando il vicepresidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Antonio Pagliarulo, con gli amministratori locali dell’Area Interna SNAI Cilento Interno e dell’Area Interna SNAI Alburni – SETA.
“Una nuova visione che intende promuovere un’azione coordinata e condivisa tra le tre Aree Interne SNAI, finalizzata alla costituzione di un Comitato Promotore unitario per la candidatura a DMO. Una strategia di crescita del territorio che riconosce il valore assoluto delle strutture di governance già attive, evitando duplicazioni e frammentazioni organizzative” ha sottolineato Pagliarulo.
“Nei prossimi giorni – ha annunciato Pagliarulo – convocheremo il Comitato promotore per il Vallo di Diano ed intanto stiamo preparando un primo incontro operativo con la governance delle tre Aree Interne SNAI. Un lavoro che ci vede impegnati nella definizione di un modello di DMO coerente con le strategie SNAI, capace innanzitutto di riconoscere l’importanza di preservare la bellezza naturale e il patrimonio culturale dell’intera area che diviene destinazione e meta turistica attraverso un processo di valorizzazione e promozione che si basa su metodi sostenibili per un turismo responsabile che rispetti le usanze e le tradizioni locali”.
L’obiettivo principale non è solo quello di attrarre visitatori ma creare una cultura dell’accoglienza che dovrà rigenerare il sistema della ricettività con una nuova visione.
Ne abbiamo parlato in diretta con il vicepresidente Pagliarulo
sviluppo aree interne
