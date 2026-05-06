La Cassazione rigetta il ricorso, Fortunato ai domiciliari per concussione

06/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Questa mattina i militari della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Lagonegro hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione a carico di Giovanni Fortunato, Sindaco pro tempore del Comune di Santa Marina, accusato di concussione.

Tra richieste e ricorsi, il 29 aprile scorso la Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, rendendo il provvedimento definitivo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il Sindaco, abusando della qualità di primo cittadino e della propria influenza sull’Ufficio Tecnico Comunale, avrebbe costretto un titolare di un’attività commerciale del territorio comunale a consegnargli 10mila euro in due distinte tranches nell’ambito di una compravendita immobiliare in cui l’indagato si era abusivamente intromesso.

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La vittima aveva ceduto alla pretesa per timore delle conseguenze cui altrimenti sarebbe stata esposta. Le indagini hanno consentito di delineare un sistema di gestione della cosa pubblica orientato al perseguimento di interessi privati nel quale il primo cittadino si ingeriva sistematicamente nell’operato dell’Ufficio Tecnico Comunale, sostenuto da un clima di soggezione e di omertà.

aggiornamento

Il sindaco Fortunato alle 11 si è recato alla casa comunale, accompagnato da moglie e figlio, e ha protocollato le proprie dimissioni

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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