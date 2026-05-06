La Cassazione rigetta il ricorso, Fortunato ai domiciliari per concussione

Questa mattina i militari della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Lagonegro hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione a carico di Giovanni Fortunato, Sindaco pro tempore del Comune di Santa Marina, accusato di concussione.
Tra richieste e ricorsi, il 29 aprile scorso la Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, rendendo il provvedimento definitivo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il Sindaco, abusando della qualità di primo cittadino e della propria influenza sull’Ufficio Tecnico Comunale, avrebbe costretto un titolare di un’attività commerciale del territorio comunale a consegnargli 10mila euro in due distinte tranches nell’ambito di una compravendita immobiliare in cui l’indagato si era abusivamente intromesso.
La vittima aveva ceduto alla pretesa per timore delle conseguenze cui altrimenti sarebbe stata esposta. Le indagini hanno consentito di delineare un sistema di gestione della cosa pubblica orientato al perseguimento di interessi privati nel quale il primo cittadino si ingeriva sistematicamente nell’operato dell’Ufficio Tecnico Comunale, sostenuto da un clima di soggezione e di omertà.
aggiornamento
Il sindaco Fortunato alle 11 si è recato alla casa comunale, accompagnato da moglie e figlio, e ha protocollato le proprie dimissioni
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.