“La carne dei poveri”, il fungo cardoncello protagonista delle Eccellenze Salernitane in Tavola

Anticamente chiamato “la carne dei poveri” perchè molto consistente e soddisfacente con varie tipologie di cottura, il fungo cardoncello è il protagonista della puntata di oggi di Eccellenze Salernitane in Tavola.
Con la giornalista e scrittrice enogastronomica, Annamaria Parlato, storia, curiosità e utilizzo di questo prodotto tipico proprio di questo periodo.
Ascolta
il fungo cardoncello
