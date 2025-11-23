“La carne dei poveri”, il fungo cardoncello protagonista delle Eccellenze Salernitane in Tavola

23/11/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Anticamente chiamato “la carne dei poveri” perchè molto consistente e soddisfacente con varie tipologie di cottura, il fungo cardoncello è il protagonista della puntata di oggi di Eccellenze Salernitane in Tavola.

Con la giornalista e scrittrice enogastronomica, Annamaria Parlato, storia, curiosità e utilizzo di questo prodotto tipico proprio di questo periodo. 

Ascolta
il fungo cardoncello
