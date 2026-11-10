Laboratorio illegale per la preparazione di fuochi pirotecnici scoperto a Siano, arrestato un uomo

Una struttura clandestina adibita alla fabbricazione di fuochi pirotecnici illegali è stata individuata dalla Guardia di Finanza a Siano. Le Fiamme Gialle di Cava de’ Tirreni hanno scoperto un laboratorio abusivo ricavato all’interno di un casolare in un complesso residenziale, un contesto abitato che amplificava notevolmente i rischi legati ad una eventuale esplosione.
Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 202 ordigni esplosivi artigianali, insieme a una cospicua quantità di componenti e strumenti tecnici destinati all’assemblaggio di ulteriori fuochi. Le verifiche si sono poi estese al terreno adiacente allo stabile, dove sono stati trovati circa 5 chilogrammi di polvere da sparo, che l’uomo aveva accuratamente occultato sotto terra. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di fabbricazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. L’intero carico è stato messo in sicurezza per le successive perizie e la bonifica da parte del personale specializzato.
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