Laboratori di Comunità del progetto europeo Re-Place sul futuro delle aree interne. Ospite il prof Marco Cilento

14/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Si è appena conclusa tra Sapri e Caselle in Pittari la due giorni dedicata ai Laboratori di Comunità del progetto europeo Re-Place, che ha visto il Basso Cilento protagonista di un confronto internazionale sul futuro delle aree interne.

Cittadini, amministratori, associazioni e imprese si sono confrontati per individuare criticità, ma soprattutto nuove idee e strategie di rilancio per un territorio ricco di risorse ambientali, culturali e sociali.

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

Ne abbiamo parlato con il professor Marco Cilento, tra i protagonisti scientifici del progetto
Ascolta
Marco Cilento su aree interne
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

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