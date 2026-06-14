Laboratori di Comunità del progetto europeo Re-Place sul futuro delle aree interne. Ospite il prof Marco Cilento

Si è appena conclusa tra Sapri e Caselle in Pittari la due giorni dedicata ai Laboratori di Comunità del progetto europeo Re-Place, che ha visto il Basso Cilento protagonista di un confronto internazionale sul futuro delle aree interne.
Cittadini, amministratori, associazioni e imprese si sono confrontati per individuare criticità, ma soprattutto nuove idee e strategie di rilancio per un territorio ricco di risorse ambientali, culturali e sociali.
Ne abbiamo parlato con il professor Marco Cilento, tra i protagonisti scientifici del progetto
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Marco Cilento su aree interne
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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