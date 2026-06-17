La verità su Israele e Gaza: no all’antisemitismo. Giovardi e Borea a Salerno. Il punto con Andrea Pellegrino

Rimettere al centro del dibattito pubblico una narrazione equilibrata sul delicato conflitto in corso in Medio Oriente, ribadendo un fermo e intransigente rifiuto verso ogni forma di pregiudizio anti-ebraico. Con questo obiettivo, ieri a Salerno, l’ex ministro Carlo Giovanardi e l’ex senatore Leonzio Borea hanno tenuto una conferenza stampa dal titolo “La verità su Israele e Gaza: no all’antisemitismo”.
L’ex ministro si è richiamato alla Costituzione e al diritto internazionale, chiedendo una riflessione trasversale sui temi della libertà di espressione e dell’antisemitismo. Questa mattina abbiamo fatto sintensi della conferenza con il collega Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della Sera.
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Andrea Pellegrino su conferenza Giovanardi e Borea
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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