La verità su Israele e Gaza: no all’antisemitismo. Giovardi e Borea a Salerno. Il punto con Andrea Pellegrino

17/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Rimettere al centro del dibattito pubblico una narrazione equilibrata sul delicato conflitto in corso in Medio Oriente, ribadendo un fermo e intransigente rifiuto verso ogni forma di pregiudizio anti-ebraico. Con questo obiettivo, ieri a Salerno, l’ex ministro Carlo Giovanardi e l’ex senatore Leonzio Borea hanno tenuto una conferenza stampa dal titolo “La verità su Israele e Gaza: no all’antisemitismo”.

L’ex ministro si è richiamato alla Costituzione e al diritto internazionale, chiedendo una riflessione trasversale sui temi della libertà di espressione e dell’antisemitismo. Questa mattina abbiamo fatto sintensi della conferenza con il collega Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della Sera. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

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Andrea Pellegrino su conferenza Giovanardi e Borea
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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