La Thailandia si appresta a celebrare il suo secondo Capodanno, il terzo ad aprile. Il racconto di Antonio Mammato

La Thailandia celebra tre volte il Capodanno: il 31 dicembre, tra gennaio e febbraio il Capodanno Cinese e il più importante, il Songkran, il Capodanno tradizionale thailandese, dal 13 al 15 aprile, noto come Festival dell’Acqua, un’esplosione di gioia, riti di purificazione e celebri battaglie d’acqua.
La Thailandia, essendo un importante crocevia culturale e turistico, offre tre momenti distinti per celebrare l’inizio di un nuovo ciclo, ma il Songkran rimane il più sentito a livello tradizionale e popolare.
Per parlare di queste tradizioni in questo Paese asiatico, nella puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 11 gennaio 2026, abbiamo ospitato l’ingegnere Antonio Mammato, originario di Maiori, che da 15 anni vive a Phuket. In questo collegamento lo abbiamo raggiunto in un’altra località a circa 300 km a nord di Phuket.
Antonio Mammato dalla Thailandia
