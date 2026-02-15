La Svizzera dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana, il parere di Costabile Amato che ci vive da oltre 60 anni

Questa settimana, con i “Salernitani nel mondo” siamo in Svizzera insieme a Costabile Amato, originario di Monte San Giacomo (Salerno), che da oltre 60 anni vive a Schmerikon nel Cantone San Gallo. La moglie è una cittadina elvetica. Chi meglio di lui conosce la Svizzera e può parlarne con gli occhi di un italiano.
Nella puntata di questa domenica 15 febbraio 2026, vogliamo capire l’aria che tira nel Paese da sempre simbolo di precisione e rigida osservanza delle regole, ma che si è smentito ai nostri occhi dopo la strage di Capodanno di Crans-Montana dove hanno perso la vita 41 giovani e altri 116 sono rimasti feriti. Ricordiamo che oltre ai coniugi Moretti, titolari del locale andato a fuoco, sono indagate altre quattro persone, tra cui l’attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica.
Costabile Amato dalla Svizzera
