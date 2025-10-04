La storia assurda dell’ambasciatore Michael Luis Giffoni, raccontata in diretta su Radio Alfa

4 anni dopo una sentenza penale di assoluzione con formula piena passata in giudicato, niente è cambiato sostanzialmente dal punto di vista amministrativo.
E’ la storia assurda dell’ambasciatore Michael Luis Giffoni, una vicenda che lo vede coinvolto da oltre undici anni in un limbo dal quale sembra non riuscire a venirne fuori. Il diplomatico italiano, originario di Teggiano, già ambasciatore del Kosovo, coinvolto in una brutta storia di cronaca che gli ha segnato l’esistenza. Michael Giffoni, la mattina del 7 febbraio del 2014, di rientro da una missione diplomatica a Tripoli, venne convocato dal Direttore Generale delle risorse umane del ministero degli esteri che gli comunicò la sospensione cautelare dal servizio a causa di una inchiesta che lo accusava di un coinvolgimento di traffici di visti e permessi di soggiorno. Fatti che, come la giustizia civile ha dimostrato, lo hanno sempre visto estraneo. Dopo tutti questi anni di calvario giudiziario e personale, assolto perché “il fatto non sussiste” in modo definitivo, tuttavia dalla sua assoluzione nulla è cambiato. Giffoni non è stato reintegrato, ne è stato rivisto il procedimento disciplinare.
Ne abbiamo parlato in diretta con l’Ambasciatore Giffoni
Giffoni la sua vicenda
