La sperimentazione del taser alla Polizia muncipale di Battipaglia, è il primo comune della provincia di Salerno. Il commento di Angelo Rispoli

Prende il via la sperimentazione del taser alla Polizia Municipale di Battipaglia così come stabilito dal Consiglio comunale lo scorso 25 settembre che ha approvato il relativo regolamento.
L’uso sperimentale avverrà per un periodo di 6 mesi. Il comando ha avviato l’acquisizione dei dispositivi e delle dotazioni accessorie. Inoltre si terranno dei corsi di formazione obbligatoria, che dovranno precedere qualsiasi utilizzo operativo. Durante la sperimentazione potranno essere dotati di taser due operatori per turno, esclusivamente tra il personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Al termine dei sei mesi di prova, l’amministrazione comunale sarà chiamata a esaminare i risultati e decidere se proseguire con l’utilizzo del taser.
Sulla sperimentazione del taser abbiamo raccolto il parere di Angelo Rispoli, esponente della polizia muncipale in pensione, segretario generale del CSA Salerno.
Ascolta
Angelo Rispoli su sperimentazione taser a Battipaglia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
