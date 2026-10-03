La soddisfazione dei ceramisti dopo l’ok del Ministero al riconoscimento dell’IGP per la ceramica vietrese. Il punto di vista del Maestro Apicella

03/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Esprimono grande soddisfazione i ceramisti di Vietri sul Mare per il via libera del Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla fase nazionale della procedura per il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta per la ceramica vietrese. Il Ministero ha espresso parere favorevole sulla domanda di registrazione della “Ceramica Vietri” come Igp, attestando il rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea e trasmettendo la documentazione all’Euipo per le successive procedure a livello dell’Unione europea.

Il provvedimento è stato trasmesso anche alla Regione Campania ed è pubblicato, insieme al Disciplinare di produzione, sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ne abbiamo parlato proprio con i ceramisti rappresentati dal Maestro Benvenuto Apicella, presidente dell’associazione Produttori Ceramica di Vietri sul Mare. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

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Benevenuto Apicella su Igp ceramica Vietri
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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