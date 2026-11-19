Dall’impatto del caro gasolio sul carrello della spesa ai nodi dell’edilizia a Salerno. Sono solo alcuni dei temi al centro dell’appuntamento con La Settimana Economica, in onda su Radio Alfa con l’analisi del Cavaliere Domenico De Rosa, amministratore delegato del Gruppo SMET.
Si è parlato, tra i vari temi, dell’impennata dell’inflazione per via dei carburanti e del peso dei costi energetici sulle imprese.
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