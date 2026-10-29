La settimana economica, De Rosa in collegamento da New York

La manovra economica italiana, le prospettive delle imprese e gli equilibri internazionali al centro della nuova puntata de “La settimana economica”, su Radio Alfa, con il Cavaliere Domenico De Rosa, amministratore delegato del Gruppo SMET e analista economico, in collegamento da New York, dove parteciperà alla maratona.
Al centro del confronto la manovra da 26 miliardi, le misure fiscali, i costi energetici e la competitività del sistema produttivo. Spazio anche alle decisioni della Federal Reserve e alle possibili ricadute sull’economia italiana, agli sviluppi in Medio Oriente dopo il voto in Israele e al caso Siher.
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