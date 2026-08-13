La settimana economica con il Cavaliere Domenico De Rosa, per leggere i dati e capirne gli effetti. Ascolta

Ieri il quotidiano La Città ha pubblicato un’interessantissima sua analisi dedicata all’economia regionale e alle prospettive della provincia di Salerno. Oggi vogliamo condividerne dati e valutazioni con i nostri ascoltatori.
Torna su Radio ALFA La settimana economica, il nostro nuovo appuntamento settimanale con il Cavaliere Domenico De Rosa, imprenditore del settore dei trasporti e della logistica. Uno spazio dedicato ai fatti economici più attuali, per leggere i dati e capire quali effetti producono sulle imprese, sul lavoro e sui territori.
Questa settimana ci concentriamo sulla Campania e sulla provincia di Salerno. Export, porto e collegamenti internazionali mostrano segnali positivi, mentre occupazione, redditi e andamento demografico indicano problemi ancora aperti.
Ascolta il Cavaliere De Rosa.
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Se Rosa su Settimana economica
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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