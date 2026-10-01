La settimana economica: con il Cavaliere Domenico De Rosa parliamo di economia, politica e sport

Automotive, energia, bilancio europeo e grandi eventi sono stati al centro della nuova puntata della Settimana Economica su Radio ALFA, con il Cavaliere Domenico De Rosa, imprenditore nel settore della logistica e dei trasporti e analista delle dinamiche economiche e industriali.
Si è parlato della scelta degli Stati Uniti di ridurre gli standard di efficienza dei veicoli, con possibili effetti sui costi per i costruttori, e del rischio di un divario competitivo con l’industria europea. Al centro anche il tema dei costi energetici e della proposta sull’ETS avanzata da Italia e Repubblica Ceca, insieme al confronto sul bilancio UE 2028-2034 e sulle risorse da destinare a difesa, innovazione e competitività.
De Rosa ha inoltre affrontato il rapporto tra transizione ambientale e sostenibilità economica, richiamando le difficoltà che le imprese incontrano sui mercati europei. In chiusura, spazio all’America’s Cup e alle ricadute economiche per Napoli e la Campania, tra turismo, visibilità internazionale e nuove opportunità per il territorio.
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de rosa
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