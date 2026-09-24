La settimana economica: con il Cavaliere Domenico De Rosa parliamo di economia, politica, caro carburanti e scuola

Conti pubblici al limite, costi energetici alle stelle e dubbi sulla crescita: questi i temi al centro de La settimana economica su Radio ALFA con il Cavaliere Domenico De Rosa.
Con un deficit al 3,1% del Pil, lo spazio di manovra per la prossima legge di bilancio resta ridottissimo. Preoccupa poi l’allarme di Federacciai sui rincari di gas ed elettricità, che rischiano di paralizzare l’industria italiana. Tra le misure urgenti richieste, la sospensione temporanea dell’ETS.
Sul caro carburanti, il confronto guarda al modello francese del bonus lavoratori. Infine, la proposta sul limite del 30% di studenti che non parlano italiano nelle classi riapre il dibattito sull’organizzazione scolastica.
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