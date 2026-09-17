La settimana economica: con il Cavaliere Domenico De Rosa parliamo di economia e politica

Oggi su Radio Alfa un nuovo appuntamento con La Settimana Economica. Ospite della trasmissione il Cavaliere Domenico De Rosa, imprenditore e analista economico, con cui sono stati approfonditi i temi dell’attualità finanziaria e politica.
Al centro del dibattito la crisi energetica, con i rischi per l’industria cartaria, e la proroga del taglio delle accise sul gasolio. Spazio anche al recente via libera all’esenzione del bollo auto 2027 per 14,5 milioni di veicoli e alle implicazioni del rialzo dei tassi deciso dalla Fed. Infine, si è discusso dei nuovi scenari dopo il sì del Senato alla legge elettorale.
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