Nell’appuntamento di questa settimana con La Settimana Economica su Radio ALFA, il Cavaliere Domenico De Rosa, Ad del Gruppo SMET, ha trattato come sempre vari argomenti.
Ha parlato di automotive, di export campano e delle incognite dei possibili dazi Usa sui preventivi futuri. Ha poi parlato di deontologia nel raccontare le inchieste giudiziarie dopo la morte di Gianni De Gennaro.
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de rosa
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