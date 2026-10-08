La settimana economica: con il Cavaliere Domenico De Rosa parliamo di economia e politica

08/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Nel consueto appuntamento del giovedì su Radio Alfa con “La settimana economica”, l’imprenditore della logistica e analista Domenico De Rosa ha tracciato un quadro sulle sfide europee.

Sulla crisi energetica, De Rosa si è soffermato sulla mancanza di una programmazione strutturale nell’UE. L’energia a prezzi stellari soffoca le imprese rispetto ai concorrenti americani e asiatici.
Tra i nodi cruciali, il peso dei carburanti per i trasporti e l’efficacia degli incentivi di Industria 5.0.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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