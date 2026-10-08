La settimana economica: con il Cavaliere Domenico De Rosa parliamo di economia e politica

Nel consueto appuntamento del giovedì su Radio Alfa con “La settimana economica”, l’imprenditore della logistica e analista Domenico De Rosa ha tracciato un quadro sulle sfide europee.
Sulla crisi energetica, De Rosa si è soffermato sulla mancanza di una programmazione strutturale nell’UE. L’energia a prezzi stellari soffoca le imprese rispetto ai concorrenti americani e asiatici.
Tra i nodi cruciali, il peso dei carburanti per i trasporti e l’efficacia degli incentivi di Industria 5.0.
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de rosa
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