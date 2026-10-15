La settimana economica: con il Cavaliere Domenico De Rosa parliamo di economia e geopolitica

Nel consueto appuntamento con “La Settimana Economica” su Radio Alfa, il Cavaliere Domenico De Rosa ha tracciato un’analisi sui principali scenari economici e geopolitici.
Sul tema del dialogo USA-Russia e del mercato energetico, De Rosa ha sottolineato come la stabilità dei prezzi del carburante sia cruciale per l’intera catena di distribuzione.
Questo e altro nell’appuntamento in onda su Radio Alfa.
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de rosa
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