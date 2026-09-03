La settimana economica: con il Cavaliere Domenico De Rosa parliamo di caro carburanti, occupazione e geopolitica

03/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Torna la rincorsa dei prezzi. Nell’appuntamento di oggi con La Settimana Economica su Radio Alfa, l’imprenditore della logistica e dei trasporti Domenico De Rosa ha analizzato le principali sfide dell’economia reale.
In primo piano c’è l’impatto dell’inflazione su famiglie e imprese, insieme all’efficacia delle misure governative sulle accise dei carburanti, spesso ridotte a interventi emergenziali. Spazio anche al paradosso del mercato del lavoro: a fronte di dati occupazionali positivi, le imprese hanno ancora difficoltà a reperire professionalità. Infine, il peso delle tensioni geopolitiche tra USA e Iran, con l’instabilità in Medio Oriente che rischia di riaccendere la fiammata sul petrolio e sui costi di trasporto.

 

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