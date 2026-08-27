La settimana economica: con il Cavaliere Domenico De Rosa parliamo di caro carburanti, inflazione e industria automobilistica. Ascolta

27/08/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Torna La settimana economica, il nostro appuntamento del giovedì dedicato ai fatti che incidono sulle scelte di famiglie e imprese.

Con noi il Cavaliere Domenico De Rosa, imprenditore, giornalista e operatore nel settore dei trasporti e della logistica.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Oggi abbiamo parlato di caro carburanti, inflazione e  crescente pressione cinese sull’industria automobilistica europea.

Ascolta
Domenico De Rosa su Settimana economica
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

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