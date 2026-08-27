La settimana economica: con il Cavaliere Domenico De Rosa parliamo di caro carburanti, inflazione e industria automobilistica. Ascolta

Torna La settimana economica, il nostro appuntamento del giovedì dedicato ai fatti che incidono sulle scelte di famiglie e imprese.
Con noi il Cavaliere Domenico De Rosa, imprenditore, giornalista e operatore nel settore dei trasporti e della logistica.
Oggi abbiamo parlato di caro carburanti, inflazione e crescente pressione cinese sull’industria automobilistica europea.
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Domenico De Rosa su Settimana economica
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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