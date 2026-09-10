La settimana economica: con il Cavaliere Domenico De Rosa parliamo di caro carburanti, ambiente e sport

10/09/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Torna su Radio Alfa l’appuntamento con “La Settimana Economica”, lo spazio dedicato ai principali temi dell’economia italiana e internazionale.

Ospite della trasmissione il Cavaliere Domenico De Rosa, imprenditore e osservatore delle dinamiche economiche, industriali e dei trasporti. Al centro del confronto il prezzo del petrolio, con il Brent tornato sopra i 100 dollari al barile e il Governo orientato a prorogare la riduzione delle accise sui carburanti.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Si è parlato delle ricadute sui prezzi alla pompa, sui trasporti, sulle imprese e sull’inflazione, oltre che di altri argomenti, tra cui, Ferrari e Formula 1, con un focus sulla stagione della scuderia e sul giovane Kimi Antonelli.

Ascolta
derosa
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Lascia un Commento