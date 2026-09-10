La settimana economica: con il Cavaliere Domenico De Rosa parliamo di caro carburanti, ambiente e sport

Torna su Radio Alfa l’appuntamento con “La Settimana Economica”, lo spazio dedicato ai principali temi dell’economia italiana e internazionale.
Ospite della trasmissione il Cavaliere Domenico De Rosa, imprenditore e osservatore delle dinamiche economiche, industriali e dei trasporti. Al centro del confronto il prezzo del petrolio, con il Brent tornato sopra i 100 dollari al barile e il Governo orientato a prorogare la riduzione delle accise sui carburanti.
Si è parlato delle ricadute sui prezzi alla pompa, sui trasporti, sulle imprese e sull’inflazione, oltre che di altri argomenti, tra cui, Ferrari e Formula 1, con un focus sulla stagione della scuderia e sul giovane Kimi Antonelli.
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