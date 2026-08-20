“La settimana economica” con il Cav. Domenico De Rosa: carburanti, Pnrr e aeroporto i temi affrontati. Ascolta

Nuovo appuntamento, su Radio Alfa, oggi, con “La settimana economica”, alle ore 14.00 con l’imprenditore, CEO di SMET Logistics, Cav. Domenico De Rosa.
Tra i temi affrontati: carburanti e fine dello sconto di 0,17 euro al litro; PNRR e Campania, risorse assegnate, investimenti programmati e realizzati; infrastrutture e collegamenti, Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi-Cilento.
l punto centrale sarà capire quanto il territorio riesca davvero a trasformare fondi disponibili in crescita, competitività e lavoro.
Ascolta
Domenico De Rosa su Settimana economica
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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