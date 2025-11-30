La scuola Leonardo Da Vinci di Buenos Aires rinnova il gemellaggio con la Festa dell’Infanzia di Teggiano. In collegamento Carla Raschia

Puntata dedicata all’Argentina, in collegamento con la città di Lobos, nella provincia di Buenos Aires, insieme a Carla Raschia, insegnante di italiano presso la scuola Leonardo Da Vinci. In questa parte dell’Argentina è forte la presenza di cittadini di origini italiane.
Carla Raschia con altre colleghe e alunni argentini è stata in Italia a Teggiano per partecipare alla Festa dell’Infanzia e parlare del loro progetto Educreando, metodo molto efficace di educazione e formazione adottato nelle scuole argentine. Anche quest’anno alla 17esima edizione della Festa, ideata dal pediatra Luigi D’Alvano, dall’Argentina non è mancata una testimonianza.
Ne abbiamo parlato con Carla Raschia nella puntata dei ‘Salernitani nel mondo’, di questa domenica 30 novembre 2025.
Carla Raschia da Buenos Aires
