La scuola accende il futuro: Banca Monte Pruno al fianco degli studenti e delle famiglie

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, che avverrà lunedì 14 settembre, si rinnova uno dei momenti più importanti nella vita delle nostre comunità.
Le aule tornano a riempirsi di voci, domande, speranze e progetti. Per migliaia di ragazze e ragazzi comincia un nuovo tratto di strada, fatto di conoscenza, impegno, relazioni e scoperte.
La Bcc Monte Pruno rivolge un augurio sincero a tutti gli studenti, affinché possano vivere questo nuovo anno con curiosità, entusiasmo e fiducia nelle proprie capacità. Ogni lezione appresa, ogni difficoltà superata e ogni talento coltivato rappresentano un passo verso il futuro personale di ciascuno e verso la crescita dell’intera comunità.
La Bcc rivolge, inoltre, una particolare attenzione alle famiglie, che affrontano con amore e spesso con sacrifici silenziosi le spese necessarie per garantire ai propri figli le migliori opportunità di studio. In una fase economica ancora complessa, essere vicini significa anche trasformare l’ascolto in una risposta concreta.
Per questa ragione, la Banca Monte Pruno rinnova l’iniziativa “La Scuola a tasso zero”, pensata per sostenere le spese destinate all’istruzione: libri e materiale scolastico, strumenti digitali come computer, tablet e stampanti, attrezzature utili allo studio e tasse universitarie.
Il finanziamento, riservato ai soci, ai figli dei soci e ai clienti della Banca Monte Pruno, può arrivare fino a 2.000 euro, a tasso zero e senza ulteriori spese, nei limiti e secondo le condizioni previste dall’iniziativa e previa presentazione della relativa documentazione fiscale.
“La scuola è il luogo nel quale il futuro comincia a prendere forma – dichiara il Presidente della Banca Monte Pruno Michele Albanese –. Tra quei banchi i nostri giovani imparano a conoscere il mondo, ma anche sé stessi, le proprie capacità e il valore dell’impegno. A loro auguro di non avere paura delle difficoltà e di custodire sempre la curiosità e il desiderio di migliorarsi. Alle famiglie, che accompagnano questo cammino con dedizione e rinunce spesso non visibili, vogliamo dire con semplicità: la Banca Monte Pruno c’è. Non è soltanto un’affermazione, ma un impegno che intendiamo dimostrare con i fatti”.
Il Direttore Generale Cono Federico sottolinea il significato concreto dell’iniziativa: “Essere una banca del territorio significa conoscere da vicino le esigenze delle persone e provare a offrire risposte utili e accessibili. Investire nell’istruzione vuol dire investire nella parte più preziosa delle nostre comunità: i giovani, le loro competenze e la possibilità che possano costruire qui il proprio futuro”.
“La Scuola a tasso zero” esprime così il modo di essere della Banca Monte Pruno: una Banca che non si limita a offrire servizi, ma accompagna le persone nei passaggi importanti della loro vita, con responsabilità, attenzione e vicinanza.
A tutti gli studenti, alle loro famiglie e all’intero mondo della scuola, da parte della Monte Pruno l’augurio di un anno ricco di crescita, serenità e soddisfazioni. Perché ogni sogno ha bisogno di conoscenza, fiducia e qualcuno disposto a sostenerlo.
Per conoscere nel dettaglio requisiti e condizioni dell’iniziativa “La Scuola a tasso zero” è possibile rivolgersi alle filiali della Banca Monte Pruno o consultare il Foglio Informativo sul sito.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.