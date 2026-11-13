La scomparsa del giornalista Toni Capuozzo, forte il legame con la provincia di Salerno

La scomparsa del giornalista Toni Capuozzo, per anni inviato di guerra, è stata accolta con grande commozione anche in provincia di Salerno, con cui aveva un particolare legame.
Nel 2023 il sindaco di Alfano, Elena Anna Gerardo, gli aveva conferito la cittadinanza onoraria. Prima ancora, nel 2008 a Toni Capuozzo era stato assegnato il Premio Lamberti Sorrentino, istituito a Sala Consilina, in memoria del celebre reporter originario del paese del Vallo di Diano. Nel 2014 Capuozzo aveva firmato la prefazione di “Soldati di pace”, il libro del giornalista cilentano di Mediaset, Vincenzo Rubano, originario di Marina di Camerota. Altre ancora le occasioni in cui era stato in provincia di Salerno.
Toni Capuozzo, ieri, è morto all’età di 77 anni. Aveva iniziato la carriera giornalistica alla fine degli anni Settanta. Aveva seguito alcuni dei principali conflitti internazionali, dalla Somalia all’ex Jugoslavia, dall’Afghanistan all’Iraq. Aveva lavorato per molti anni per tutti i Tg di Mediaset.
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