La Santanché alla BMT: “In Campania il turismo va benissimo”

12/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
“Il turismo in CAMPANIA sta andando benissimo, nel 2025 oltre 20 milioni di turisti quindi un dato importante: la regione ha avuto una crescita tra arrivi e presenze di circa il 7% e dai dati che abbiamo da gennaio 2026 vediamo una crescita”.

Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine del taglio del nastro della ventinovesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, iniziata oggi alla Mostra d’Oltremare di Napoli. 

Ormai la CAMPANIA è una destinazione turistica, d’altra parte è una regione dove c’è tutto: dall’arte, alla cultura, al mare, ai paesaggi, all’enogastronomia”, ha spiegato il ministro. 

