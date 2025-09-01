La Salernitana vince in trasferta a Cosenza, secondo successo stagionale

Secondo impegno e seconda vittoria in campionato per la Salernitana che nella trasferta in Calabria ha battuto per 2 a 1 il Cosenza. I padroni di casa sono andati in vantaggio dopo 4 minuti con Mazzocchi. Al 12esimo è arrivata la risposta e il pareggio della Salernitana con una conclusione dal limite di Villa. Ci sono state altre occasioni ma il primo tempo si è chiuso in parità.

Alla ripresa i granata hanno sfiorato il vantaggio al 12esimo con un tiro di Villa deviato in angolo. Al 26esimo il vantaggio granata con un colpo di testa infilato in rete da Inglese. I rossoblù hanno cercato con insistenza il pari, trovando quella che sembrava essere la rete del 2-2 con Cimino, annullata però dopo l’intervento del Var perché la palla era uscita dalla linea di fondo prima dell’assist.

Nel prossimo turno, domenica 7 settembre, alle 17:30, i ragazzi di mister Raffaele affronteranno, in uno stadio “Arechi” riaperto al pubblico, l’Atalanta Under 23. 

