La Salernitana vince in trasferta a Cosenza, secondo successo stagionale

Secondo impegno e seconda vittoria in campionato per la Salernitana che nella trasferta in Calabria ha battuto per 2 a 1 il Cosenza. I padroni di casa sono andati in vantaggio dopo 4 minuti con Mazzocchi. Al 12esimo è arrivata la risposta e il pareggio della Salernitana con una conclusione dal limite di Villa. Ci sono state altre occasioni ma il primo tempo si è chiuso in parità.
Alla ripresa i granata hanno sfiorato il vantaggio al 12esimo con un tiro di Villa deviato in angolo. Al 26esimo il vantaggio granata con un colpo di testa infilato in rete da Inglese. I rossoblù hanno cercato con insistenza il pari, trovando quella che sembrava essere la rete del 2-2 con Cimino, annullata però dopo l’intervento del Var perché la palla era uscita dalla linea di fondo prima dell’assist.
Nel prossimo turno, domenica 7 settembre, alle 17:30, i ragazzi di mister Raffaele affronteranno, in uno stadio “Arechi” riaperto al pubblico, l’Atalanta Under 23.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.