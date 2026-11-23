E’ una vera e propria rivoluzione per i numeri di emergenza.
Non più 113, 115 ed altri, ma un solo numero per tutte le criticità. Insomma è un cambiamento epocale per i soccorsi in Campania con il debutto del Numero Unico Europeo 112 per unificare tutte le emergenze. Il nuovo servizio gratuito permetterà ai cittadini di contattare carabinieri, polizia di Stato, vigili del fuoco, soccorso sanitario e capitaneria di porto componendo un unico recapito telefonico, appunto il 112. L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza organizza e sovrintende lo sviluppo del Numero Unico di Emergenza 112, attivo in alcuni distretti della Campania, ma che da inizio dicembre sara’ totalmente coperta. Ma come funziona e come ci si deve approcciare al ”NUE 112” e come funziona l’app ”Where Are U” che localizza esattamente il luogo di provenienza della chiamata? Ne abbiamo parlato in diretta con Massimo Doneda divulgatore dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Doneda su 112
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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