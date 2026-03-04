La riqualificazione del Porto di Pastena a Salerno un’opportunità per il quartiere. Presa di posizione di Angelo Ilardi. Il punto con L’Ora

Il progetto di riqualificazione del Porto di Pastena a Salerno, presentato dalla società Polo Nautico, nasce da una procedura amministrativa pubblica che ha raggiunto la fase esecutiva, avendo ottenuto tutti i pareri e le autorizzazioni positive rilasciate in oltre un decennio. Attualmente è al vaglio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per l’avvio della Valutazione di Impatto Ambientale.
E’ quanto ha precisato l’ingegnere Angelo Ilardi, amministratore unico di Polo Nautico srl, spiegando che l’iniziativa è alla seconda fase di un investimento già iniziato con la trasformazione di uno scasso fatiscente in un complesso polifunzionale per il turismo sin dal 2002.
“Non è vero – ha detto Ilardi – che il progetto sottrae spazi alla fruizione pubblica. E’ vero il contrario. Gli spazi pubblici passano dalle poche centinaia di metri quadrati, ad oltre 33.000 mq. L’area di lungomare fruibile dalla cittadinanza, oggi ridotta ad una passeggiata di poche decine di metri, diventerà di oltre 1.200 metri”. Inoltre tutte le aree saranno liberamente accessibili a chiunque. Oltre 1095 fra posti auto e box pertinenziali saranno a disposizione del quartiere. Sarà realizzata una grande piazza con ampi spazi di aggregazione per la vita quotidiana e per eventi speciali. Sulla presa di posizione di Angelo Ilardi abbiamo fatto una riflessione con Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano L’Ora della Sera.
Andrea Pellegrino su porto di Pastena
