La Regione tarda nei pagamenti alle imprese sanitarie accreditate della Campania. La preoccupazione di Aisic

L’Associazione Imprese Sanitarie in Campania (Aisic) esprime forte preoccupazione “per il ritardato pagamento delle spettanze dovute alle imprese sanitarie private accreditate che, ogni giorno, continuano a garantire prestazioni essenziali per conto del Servizio Sanitario Regionale”.
Per il presidente Antonio Gambardella, non è più tollerabile che imprese che assicurano cure, assistenza, occupazione e continuità dei servizi debbano sostenere per mesi il peso finanziario di prestazioni già rese e regolarmente documentate.
Aisic, che rappresenta 400 aziende in tutta la regione, ritiene che la responsabilità della situazione non possa essere scaricata sulle singole Asl. Quando le criticità nei pagamenti interessano più territori e più aziende sanitarie, il problema assume evidentemente una dimensione regionale.
È quindi alla Regione Campania che l’Associazione chiede di garantire con urgenza la disponibilità, la continuità e la corretta programmazione dei flussi finanziari necessari a consentire alle Asl di onorare tempestivamente gli impegni verso le strutture accreditate. Il presidente Aisic Gambardella, questa mattina, è intervenuto in diretta per spiegarci la situazione.
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Antonio Gambardella su tardati pagamenti alle imprese sanitarie acccreditate
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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