La Regione Campania punta sul turismo scolastico. Ne parliamo con Enzo Maraio, assessore regionale al Turismo

La Regione Campania punta sul turismo scolastico.
“Portare studenti da tutta Italia e dall’Europa alla scoperta delle aree interne della Campania significa promuovere territori straordinari e, nello stesso tempo, creare nuove opportunità per le economie locali. Il turismo scolastico è un altro tassello della strategia di valorizzazione e riequilibrio territoriale che stiamo portando avanti con il presidente Roberto Fico”. Lo dichiara Enzo Maraio, assessore regionale al Turismo, alla Promozione del Territorio ed alla Transizione digitale della Campania, illustrando la misura dedicata al turismo scolastico per l’anno 2026/2027. L’iniziativa punta a incentivare i viaggi d’istruzione nei borghi e nelle aree interne campane, favorendo soggiorni che uniscano la conoscenza del patrimonio storico, culturale e naturalistico alle esperienze nelle aziende enogastronomiche e nelle realtà dell’artigianato locale. Ne parliamo in diretta con Enzo Maraio, assessore regionale al Turismo
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Maraio su turismo
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