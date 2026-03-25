La Regione Campania dice no alle Fonderie Pisano. Il punto con l’assessora Claudia Pecoraro

La Regione Campania dice no alle Fonderie Pisano. Il punto con l’assessora regionale all’ambiente, Pecoraro.
La Regione Campania ha notificato il decreto di rigetto dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) alle Fonderie Pisano, stabilimento industriale che si trova nel quartiere Fratte di Salerno. Una decisione che arriva al termine di un procedimento “rigoroso”, viene sottolineato dalla Regione, fondato su valutazioni tecniche e giuridiche puntuali. La decisione arriva dopo che la Corte europea dei diritti dell’uomo, che aveva riconosciuto un danno alla vita privata e familiare delle persone residenti nei territori interessati, richiamando le istituzioni al dovere di intervenire e porre rimedio a una situazione protratta per anni. A rischio il posto di lavoro di un centinaio di dipendenti dell’impresa. La decisione, come precisato da parte del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, dopo un’istruttoria approfondita e con l’impegno dell’assessora Claudia Pecoraro e degli uffici regionali. Ne abbiamo discusso con l’assessora regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro
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Pecoraro su Fonderie
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