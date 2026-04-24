La Regione accelera sulla scelta del nuovo direttore all’AOU Ruggi a Salerno. Il punto con Tommaso Siani (La Città)

La Regione ha deciso un’accelerata sulla scelta del nuovo manager dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Ruggi” di Salerno, pubblicando l’elenco dei candidati che concorrono all’incarico di direttore generale.
La commissione di valutazione, conclusa l’istruttoria formale dei curricula degli aspiranti manager che hanno aderito al bando regionale indetto dopo le dimissioni di Ciro Verdoliva, ha pubblicato ieri i nomi dei candidati ammessi a sostenere i colloqui individuali che si terranno tra il 4 e il 5 maggio presso il Centro direzionale di Napoli.
Come riporta il quotidiano La Città, sono 44 i candidati che dovranno sostenere i colloqui: la rosa dei professionisti, poi, sarà sottoposta anche all’attenzione del governatore Roberto Fico per arrivare così alla designazione della nuova guida del “Ruggi” di Salerno.C’è chi non esclude la continuità con la passata, seppur brevissima gestione dell’ingegnere Verdoliva, e cioè la probabilità che la Regione possa affidare l’incarico a Sergio Russo, che è attuale direttore amministrativo aziendale ma ha assunto anche il ruolo temporaneo di DG. Tra i nomi papabili c’è anche quello del cardiologo napoletano Giuseppe Gambale, ex deputato in quattro legislature e nel passato impegnato anche nell’amministrazione partenopea. Si fa anche il nome del manager casertano Nicola Cantone, ex commissario straordinario e in seguito dg dell’Azienda salernitana. Ci sarebbe poi anche il nome di Joseph Polimeni, chiamato dal Consiglio dei ministri nel 2016 a ricoprire l’incarico di Commissario straordinario del Governo per la sanità in Campania. Ne abbiamo parlato in diretta, questa mattina, con il collega Tommaso Siani, direttore de “La Città di Salerno”.
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Tommaso Siani su scelta Dg Ruggi a Salerno
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