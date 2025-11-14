La realtà virtuale con il tour Immersive Velia. Ne abbiamo parlato con il direttore del Parco del Cilento, Gregorio Romano.
Un viaggio virtuale tra templi, filosofi e spazi sacri dell’antica Elea, nel Salernitano. È online “Immersive Velia”, il nuovo percorso multimediale che il Parco archeologico propone ai visitatori attraverso visori Oculus Quest 3, ricostruzioni 3D e ambientazioni in realtà virtuale. Il progetto, promosso dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, permette di osservare la polis della Magna Grecia come doveva apparire in epoca classica. L’esperienza consente di muoversi virtualmente tra strade, templi e piazze, con la possibilità di ascoltare voci e dialoghi ispirati ai celebri filosofi Parmenide e Zenone. Alle attività contribuiscono anche i giovani volontari del Servizio Civile Universale, impegnati nel supporto quotidiano al sito. Ne abbiamo parlato con il direttore del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Gregorio Romano
Ascolta
Romano su Velia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.