La rapida evoluzione dell’Intelligenza Artificiale, il punto con lo scienziato salernitano Salvatore Loguercio da San Diego (California)

Abbiamo fatto tappa a San Diego, in California, con la puntata dei ‘Salernitani nel mondo’, di domenica 15 marzo 2026.
A Radio Alfa abbiamo ritrovato il nostro amico, ricercatore scientifico, Salvatore Loguercio, originario di Rofrano (Sa), che lavora allo Scripps Research Translational Institute, considerato uno dei più influenti e prestigiosi Centri di Ricerca scientifica al mondo.
Prima di trasferirsi negli Stati Uniti e di mettere su famiglia in California, il dottor Loguercio è stato a Grenoble in Francia e a Dresden in Germania. Laureato in chimica a Napoli, Dottorato in Fisiologia Molecolare a Padova. Da qualche anno si occupa di Applicazioni di Intelligenza Artificiale/Generative in Genomica per la medicina personalizzata. Ha ricevuto anche un Award per questo tipo di ricerche.
In questa puntata abbiamo parlato della veloce evoluzione dell’Intelligenza Artificiale, di come viene utilizzata sul lavoro e quale è l’aspetto più sorprendente che sta succedendo in questo momento.
Ascolta
Salvatore Loguercio dalla California
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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