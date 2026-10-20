La protesta dei Tir, continuano i presidi agli svincolo della A30 e della A2. Il punto con La Città di Salerno

Prosegue, in Campania, la protesta degli autotrasportatori.
Sulla A30-Caserta Salerno, presidi agli svincoli di Caserta Nord, Nola, Palma Campania, Sarno, Nocera-Pagani, Castel San Giorgio e ieri sera anche alla Barriera di Mercato San Severino.
Presidio anche agli svincoli della A2 di Eboli, Contursi, Campagna e Sicignano degli Alburni. Da questa mattina anche a Polla, Sala Consilina, Atena Lucana e Padula-Buonabitacolo. Nel pomeriggio un presidio anche allo svincolo di Buccino del raccordo Sicignano – Potenza. Camion fermi anche all’uscita della Tangenziale a Pontecagnano Faiano, all’altezza della rotatoria. Si registrano fortissimi rallentamenti.
A rischio anche i rifornimenti ai distributori di carburante e ai supermercati. Questa mattina, ne abbiamo parlato anche con il collega de La Città di Salerno, Domenico Gramazio.
Ascolta
Domenico Gramazio su protesta tir
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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