La protesta degli autotrasportatori al centro dell’intervento del Cavaliere De Rosa a Radio Alfa

22/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Le proteste degli autotrasportatori stanno letteralmente infiammando il sud, tra caro carburante, blocchi stradali e problemi irrisolti.

Ospite a La Settimana Economica su Radio Alfa, il Cavaliere Domenico De Rosa, analista ed esperto di logistica, ha tracciato il quadro di una crisi profonda. Per De Rosa occorrono sostegni governativi mirati e un deciso ammodernamento infrastrutturale.

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colangelo
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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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