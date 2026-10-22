La protesta degli autotrasportatori al centro dell’intervento del Cavaliere De Rosa a Radio Alfa

Le proteste degli autotrasportatori stanno letteralmente infiammando il sud, tra caro carburante, blocchi stradali e problemi irrisolti.
Ospite a La Settimana Economica su Radio Alfa, il Cavaliere Domenico De Rosa, analista ed esperto di logistica, ha tracciato il quadro di una crisi profonda. Per De Rosa occorrono sostegni governativi mirati e un deciso ammodernamento infrastrutturale.
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colangelo
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