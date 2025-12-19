La popolazione a Salerno in 17 anni è passata da 140 mila a 126 mila abitanti. Le considerazioni con Mena Arcieri (Salerno Solidale)

Non solo i piccoli comuni ma anche città come Salerno perdono abitanti per effetto del calo delle nascite. Nel 2024, a Salerno sono state registrate 713 nascite e 1.574 decessi. E’ quanto emerge dall’analisi dell’andamento dei tassi demografici contenuto all’interno della seconda edizione del Bilancio sociale messo a punto da Salerno Solidale, la società partecipata del Comune.
A Salerno il livello massimo di crescita della popolazione si è registrato nel 2007 con 140mila abitanti, per poi calare fino al 2024 quando ha raggiunto i circa 126mila abitanti.
Il Comune di Salerno è costituito per il 62% circa da popolazione attiva, con età compresa tra i 15 e i 64 anni, mentre la restante parte è composta per quasi il 27% da anziani over 65 anni, per l’11% da giovanissimi tra 0 e 14 anni. Abbiamo commentato i dati e fatto una riflessione sull’invecchiamento della popolazione con la presidente di Salerno Solidale, Mena Arcieri.
Mena Arcieri su calo popolazione a Salerno
