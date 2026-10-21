La Polizia identifica i camonisti. La protesta dei TIR però prosegue. il punto con Franco Annunziata di Trasportounito

21/10/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
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Gdo in crisi, mancano i prodotti sugli scaffali. La protesta dei TIR però prosegue.

Il Viminale sta procedendo all’identificazione dei camionisti per rimuovere i presidi. Lo ha riferito il ministro delle Imprese Urso, al question Time alla Camera. “Impedire il passaggio dei soli camion, lasciando transitare le auto, configura un blocco stradale con conseguenze penali anche detentive. E’ emblematico che le stesse associazioni dei trasporatori ci chiedono di far rimuovere i blocchi”, riferisce Urso. Le misure predisposte ieri dal Governo sono state giudicate un primo passo ma insufficienti dalle associazioni di categoria. Rimangono sul campo quindi molti dei presidi o anche dei blocchi sporadici. Facciamo il punto con l referente per la Campania di Trasportounito, Franco Annunziata 
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Annunziata su caro carburanti
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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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