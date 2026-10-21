La Polizia identifica i camonisti. La protesta dei TIR però prosegue. il punto con Franco Annunziata di Trasportounito

Gdo in crisi, mancano i prodotti sugli scaffali. La protesta dei TIR però prosegue.
Il Viminale sta procedendo all’identificazione dei camionisti per rimuovere i presidi. Lo ha riferito il ministro delle Imprese Urso, al question Time alla Camera. “Impedire il passaggio dei soli camion, lasciando transitare le auto, configura un blocco stradale con conseguenze penali anche detentive. E’ emblematico che le stesse associazioni dei trasporatori ci chiedono di far rimuovere i blocchi”, riferisce Urso. Le misure predisposte ieri dal Governo sono state giudicate un primo passo ma insufficienti dalle associazioni di categoria. Rimangono sul campo quindi molti dei presidi o anche dei blocchi sporadici. Facciamo il punto con l referente per la Campania di Trasportounito, Franco Annunziata
Ascolta
Annunziata su caro carburanti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.