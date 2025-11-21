La necessità di riscoprire i valori del vivere. Riflessioni con il parroco Don Donato Ciro Varuzza

Tempi difficili questi. Le parole, di ogni giorno, guerra, distruzione, crisi, povertà.
In questo contesto si inserisce la giornata prevista dalla Diocesi di Terggiano Policastro rivolta alle famiglie della diocesi per prepararsi insieme al Natale.
Domenica 30 novembre, dalle 10.00 alle 17.00, le famiglie della diocesi sono invitate al Ritiro di Avvento a Montesano Scalo. La giornata sarà arricchita dalla presenza di Don Giosy Cento e da alcune testimonianze che accompagneranno il cammino spirituale. Poi alle 16.00 la celebrazione della Santa Messa, presieduta dal Vescovo Antonio De Luca. Molta attenzione anche per i più piccoli che si ritroveranno per un ritiro dedicato presso il Centro Pastorale Tutto a Metà di Montesano Scalo. Abbiamo voluto capirne di più con Don Donato Ciro Varuzza, parroco della comunità di Montesano Scalo
