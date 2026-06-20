La musica come strumento di unione del territorio salernitano con il progetto Talkin’ Flash Band

La musica come strumento di unione, capace di mettere in rete esperienze, talenti e identità provenienti da territori diversi.
È questa la filosofia che anima la Talkin’ Flash Band, progetto musicale che riunisce artisti provenienti da diverse aree della provincia, dal Vallo di Diano al Golfo di Policastro fino alla Piana del Sele.
Un percorso che affonda le radici nel territorio, ma guarda al futuro attraverso un linguaggio musicale moderno, inclusivo e vicino alle nuove generazioni.
Ne abbiamo parlato con Gianluca Ferro, componente della band, per scoprire come nasce questa esperienza, quali valori porta con sé e quali sono gli obiettivi che il gruppo si propone di raggiungere nei prossimi anni.
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Progetto musicale
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