La musica come strumento di unione del territorio salernitano con il progetto Talkin’ Flash Band

20/06/2026 Cultura Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

La musica come strumento di unione, capace di mettere in rete esperienze, talenti e identità provenienti da territori diversi.

È questa la filosofia che anima la Talkin’ Flash Band, progetto musicale che riunisce artisti provenienti da diverse aree della provincia, dal Vallo di Diano al Golfo di Policastro fino alla Piana del Sele.

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Un percorso che affonda le radici nel territorio, ma guarda al futuro attraverso un linguaggio musicale moderno, inclusivo e vicino alle nuove generazioni.

Ne abbiamo parlato con Gianluca Ferro, componente della band, per scoprire come nasce questa esperienza, quali valori porta con sé e quali sono gli obiettivi che il gruppo si propone di raggiungere nei prossimi anni.
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Progetto musicale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

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