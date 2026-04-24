La mobilità nelle aree interne del Sud Italia è un grosso ostacolo allo sviluppo. Il punto con il presidente SVIMAR

24/04/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
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La mobilità nelle aree interne del Sud Italia è un grosso ostacolo allo sviluppo. 

La mobilità rappresenta il tema dei temi, particolarmente sentito dai cittadini che vivono nelle aree interne del Sud Italia, e troppo spesso scontano la mancanza di collegamenti adeguati verso i grandi centri nonché, di infrastrutture, dalla Germania arriva un’idea pronta a riscrivere il concetto di mobilità, ridando nuova vita alle stazioni ferroviarie dismesse. SVIMAR (Associazione per lo sviluppo delle aree interne del Mezzogiorno d’Italia), con il Presidente Giacomo Rosa, è pronta ad importare e veicolare questa idea con: RFI, Regioni, Università, partner pubblici e privati. Ne abbiamo parlato in diretta con  il Presidente Giacomo Rosa
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Rosa su aree interne
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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