La mobilità nelle aree interne del Sud Italia è un grosso ostacolo allo sviluppo. Il punto con il presidente SVIMAR

La mobilità nelle aree interne del Sud Italia è un grosso ostacolo allo sviluppo.
La mobilità rappresenta il tema dei temi, particolarmente sentito dai cittadini che vivono nelle aree interne del Sud Italia, e troppo spesso scontano la mancanza di collegamenti adeguati verso i grandi centri nonché, di infrastrutture, dalla Germania arriva un’idea pronta a riscrivere il concetto di mobilità, ridando nuova vita alle stazioni ferroviarie dismesse. SVIMAR (Associazione per lo sviluppo delle aree interne del Mezzogiorno d’Italia), con il Presidente Giacomo Rosa, è pronta ad importare e veicolare questa idea con: RFI, Regioni, Università, partner pubblici e privati. Ne abbiamo parlato in diretta con il Presidente Giacomo Rosa
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Rosa su aree interne
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