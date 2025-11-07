La Ministra dell’Università a UNISA: “Eccellenza per la Campania e l’Italia”

“Sono molto contenta di visitare questa mattina un’università che rappresenta una eccellenza non solamente per la Campania ma per l’Italia e su cui investiamo molto proprio per quel progetto di università e ricerca mediterranea che si chiama Piano Mattei. Queste sono le università che saranno l’apripista e l’approdo naturale di una formazione di classe dirigente comune tra il Mediterraneo allargato e questa parte d’Italia“.
A dirlo la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della cerimonia di insediamento del rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio, per il mandato 2025-2031.
“Noi – ha sottolineato il rettore D’Antonio – siamo oggi particolarmente orgogliosi della presenza del ministro Bernini. È un segnale importante perché la presenza fisica non è mai scontata, è un valore. Averla qui significa rinnovare quella vicinanza con il nostro ateneo ma in generale con gli atenei campani e con gli atenei del Mezzogiorno“.
Ascolta
ministra bernini a unisa
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.