La Ministra dell’Università a UNISA: “Eccellenza per la Campania e l’Italia”

07/11/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Sono molto contenta di visitare questa mattina un’università che rappresenta una eccellenza non solamente per la Campania ma per l’Italia e su cui investiamo molto proprio per quel progetto di università e ricerca mediterranea che si chiama Piano Mattei. Queste sono le università che saranno l’apripista e l’approdo naturale di una formazione di classe dirigente comune tra il Mediterraneo allargato e questa parte d’Italia“.

A dirlo la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della cerimonia di insediamento del rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio, per il mandato 2025-2031.

Noi – ha sottolineato il rettore D’Antonio – siamo oggi particolarmente orgogliosi della presenza del ministro Bernini. È un segnale importante perché la presenza fisica non è mai scontata, è un valore. Averla qui significa rinnovare quella vicinanza con il nostro ateneo ma in generale con gli atenei campani e con gli atenei del Mezzogiorno“. 

