La mattanza quotidiana. Due morti bianche in 24 ore. Il punto con Patrizia Spinelli FENEALUIL Salerno

In due giorni due nuove vittime sul lavoro nel salernitano.
A inizio febbraio 2026 INAIL ha pubblicato i dati sugli incidenti, anche mortali, sul luogo di lavoro. Al netto degli infortuni in itinere, i decessi avvengono con una frequenza molto più elevata in tre settori: agricoltura, edilizia e trasporti. La mortalità è più elevata anche nelle piccole imprese. Nel 2025 le denunce di infortunio in occasione di lavoro presentate all’INAIL, al netto degli studenti, sono state 416.900. L’aumento rispetto al 2024 è interamente dovuto alla componente femminile, che cresce del 2,0% Nel 2025, ogni 24 ore sono morti 3,95 lavoratori compresi sabati e domeniche. Al giovane, originario di Sarno, Carmine Albero, che lavorava in un’azienda di logistica, specializzata nella riparazione di camion morto in officina si è aggiunta la morte ieri sera a Cava de’ Tirreni, dell’operaio di 61 anni, Rocco Costantino, originario di Siano, impegnato nei lavori di ristrutturazione in un’abitazione, è caduto a causa del cedimento del solaio. E’ ora di dire basta. Ne abbiamo parlato con il Segretario Generale FENEALUIL Salerno, Patrizia Spinelli
